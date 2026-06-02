ゆきぽよ、宮古島での透明感溢れるすっぴんショット公開「肌がツヤツヤ」「大人の色気すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】タレントのゆきぽよが5月31日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を公開した。
【写真】29歳ギャル「大人の色気すごい」宮古島でのすっぴんショット
同月30日の投稿で、沖縄・宮古島を訪れたことを報告していたゆきぽよ。この日は「2日目からはすっぴんで」と記し、ソロショットを披露している。オフショルダーのトップスを身につけ微笑む姿が収められている。
また、さくらんぼ柄のビキニ姿でピースサインをするショットも投稿。「海ではしゃぎすぎてネイルも取れてwww 宮古に合わせてキラキラネイルしてもらいました」と報告し、「もう宮古島に戻りたい」とつづっている。
この投稿は「自然体で素敵」「女神様みたい」「肌がツヤツヤ」「美人すぎる」「大人の色気すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル「大人の色気すごい」宮古島でのすっぴんショット
◆ゆきぽよ、透明感溢れるすっぴん姿披露
同月30日の投稿で、沖縄・宮古島を訪れたことを報告していたゆきぽよ。この日は「2日目からはすっぴんで」と記し、ソロショットを披露している。オフショルダーのトップスを身につけ微笑む姿が収められている。
◆ゆきぽよの投稿に「肌がツヤツヤ」と反響
この投稿は「自然体で素敵」「女神様みたい」「肌がツヤツヤ」「美人すぎる」「大人の色気すごい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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