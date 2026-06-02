USJ、常設ショップが関空第1ターミナルに誕生 限定グッズ＆パーク外初の専用自販機も
【女子旅プレス＝2026/06/02】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは2日、関西空港第1ターミナル（T1）国際線出国エリアに、国内空港初となるUSJ常設オフィシャルショップ「ユニバーサル・スタジオ・ストア 関西国際空港店」をオープンした。関空限定グッズやパーク外初のグッズ専用自販機などを展開する。
【写真】国内空港初出店となる常設ショップ、グッズラインナップ一例
出店場所は、関西空港第1ターミナルのリノベーション最終段階である「フェーズ4」にて整備された国際線新商業エリア。国内の空港では初となる常設オフィシャルショップであり、多くの航空会社の搭乗口が並ぶ国際線出国エリアに位置している。自身の思い出としてはもちろん、大切な人へのおみやげ探しの場としても選んでもらえるよう、世界中の多様な顧客のニーズに応えるバラエティ豊かなラインナップを取り揃える。
空の玄関口にふさわしい開放感あふれる店内には、マリオやミニオン、ハローキティなど、世界的人気を誇るパークの仲間たちのグッズがずらりと並ぶ。中でも見逃せないのが、ここでしか手に入らない関西国際空港店限定の「おさるのジョージ」のぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンだ。ほかにも軽量素材のバッグやスーベニアマグなど日常使いしやすいグッズも揃う。
空港でのひとときをさらに特別な体験にするため、パーク外への設置はユニバーサル・スタジオ・ジャパン初となるグッズ専用の自動販売機が関空内に2ヶ所設置された。場所は、国際線出国エリア（第1ターミナル2階・保安検査後／ユニバーサル・スタジオ・ストア横）および、国内線出発フロア（第1ターミナル2階・保安検査前）。コレクタブルグッズなどを気軽に楽しみながら手に入れられる画期的な試みだ。さらに、パークの仲間たちをモチーフにしたオリジナルフレームで撮影できる関西国際空港限定の「フォトブース」も登場。フライト前の高揚感あふれる時間を、特別な思い出として写真に残すことができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
場所：関西国際空港 第1ターミナル2階
国際線出国エリア（保安検査後）
営業時間：6:30〜24:55（年中無休）
※フライトの状況により変更の可能性がある
【Not Sponsored 記事】
【写真】国内空港初出店となる常設ショップ、グッズラインナップ一例
◆国内空港初、関空にUSJオフィシャルショップ誕生
出店場所は、関西空港第1ターミナルのリノベーション最終段階である「フェーズ4」にて整備された国際線新商業エリア。国内の空港では初となる常設オフィシャルショップであり、多くの航空会社の搭乗口が並ぶ国際線出国エリアに位置している。自身の思い出としてはもちろん、大切な人へのおみやげ探しの場としても選んでもらえるよう、世界中の多様な顧客のニーズに応えるバラエティ豊かなラインナップを取り揃える。
◆ここでしか買えない関空限定グッズ
空の玄関口にふさわしい開放感あふれる店内には、マリオやミニオン、ハローキティなど、世界的人気を誇るパークの仲間たちのグッズがずらりと並ぶ。中でも見逃せないのが、ここでしか手に入らない関西国際空港店限定の「おさるのジョージ」のぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンだ。ほかにも軽量素材のバッグやスーベニアマグなど日常使いしやすいグッズも揃う。
◆パーク外初グッズ自販機＆限定フォトブースも
空港でのひとときをさらに特別な体験にするため、パーク外への設置はユニバーサル・スタジオ・ジャパン初となるグッズ専用の自動販売機が関空内に2ヶ所設置された。場所は、国際線出国エリア（第1ターミナル2階・保安検査後／ユニバーサル・スタジオ・ストア横）および、国内線出発フロア（第1ターミナル2階・保安検査前）。コレクタブルグッズなどを気軽に楽しみながら手に入れられる画期的な試みだ。さらに、パークの仲間たちをモチーフにしたオリジナルフレームで撮影できる関西国際空港限定の「フォトブース」も登場。フライト前の高揚感あふれる時間を、特別な思い出として写真に残すことができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ユニバーサル・スタジオ・ストア 関西国際空港店
場所：関西国際空港 第1ターミナル2階
国際線出国エリア（保安検査後）
営業時間：6:30〜24:55（年中無休）
※フライトの状況により変更の可能性がある
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