櫻坂46藤吉夏鈴、タイトミニワンピ姿で美脚輝く「可愛さとカッコよさのバランスが神」「スタイル抜群すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】櫻坂46の藤吉夏鈴が5月31日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。
【写真】24歳櫻坂美女「思わず二度見した」美太もも大胆披露
藤吉は、同月19日に公開された新曲「Lonesome rabbit」MVの衣装姿を投稿。ブルーのタイトなミニワンピースとウエスタンライクなニーハイブーツの衣装を着用した美しい脚が際立つショットを披露している。
この投稿は「スタイル抜群すぎる」「さすがの着こなし」「脚のラインが綺麗」「思わず二度見した」「可愛さとカッコよさのバランスが神」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】24歳櫻坂美女「思わず二度見した」美太もも大胆披露
◆藤吉夏鈴、美脚際立つタイトミニワンピ姿披露
藤吉は、同月19日に公開された新曲「Lonesome rabbit」MVの衣装姿を投稿。ブルーのタイトなミニワンピースとウエスタンライクなニーハイブーツの衣装を着用した美しい脚が際立つショットを披露している。
◆藤吉夏鈴の投稿に「可愛さとカッコよさのバランスが神」と反響
この投稿は「スタイル抜群すぎる」「さすがの着こなし」「脚のラインが綺麗」「思わず二度見した」「可愛さとカッコよさのバランスが神」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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