ドル円１５９．７０近辺、ユーロドル１．１６５０近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は159.70近辺、ユーロドルは1.1650近辺で推移している。ドル円は東京早朝の159.60付近を安値に東京終盤にかけて159.74付近まで高値を伸ばした。レンジは14銭と限定的な動き。



ユーロドルは東京午前の1.1629付近を安値に1.1630台で揉み合った後、足元では高値を1.1652付近に更新している。ややドル安・ユーロ高方向に動意がみられている。米10年債利回りが4.45％台から4.43％付近に小幅低下したことに反応したようだ。しかし、レンジは23ポイント幅にとどまっている。



USD/JPY 159.73 EUR/USD 1.1649

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