◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人―オリックス（２日・東京ドーム）

巨人の戸郷翔征投手が３日のオリックス戦（東京ドーム）で今季３勝目を目指して先発する。３日は長嶋茂雄さんの一周忌にあたり「ＦＯＲ３ＶＥＲ ６．３〜長嶋茂雄〜」として開催する。２日は東京ドームでキャッチボールなどで最終調整を行った右腕は「本当にいろんな言葉を僕ら選手にかけてもらって、何度も激励に来てくださった。体が悪い中でもジャイアンツを励ましてくださっていたことは選手もわかっていることですし、こういう日に投げられることは光栄に思いますしね。なんとか勝利をもたらすことができればと思います」と意気込んだ。

巨人の監督、コーチ、選手は左袖に「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のロゴワッペンが付いたユニホームを着用し、試合前練習では限定デザインのプラクティスＴシャツを着用する予定。一方で「どんな日でも特別な日だと思いますしね。東京ドームで僕らは何試合も投げていますけど、こうやって足を運べる人が年に一回の人もいると思いますし、人生で最後の日になるかもしれない。もちろん特別な日ですけど、僕のやることはチームを勝たせること、それは変わらないので」と戸郷。長嶋さん、そしてファンのために勝利を届ける。