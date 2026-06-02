お笑いコンビ・天才ピアニストが、兵庫県神戸市須磨区にあるショッピングセンター「須磨パティオ専門店」で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。須磨パティオは、2025年3月に大幅リニューアルして子どもの遊び場が拡充されたほか、兵庫県初出店の人気ブックカフェ・うのまち珈琲店がオープン。神戸市営地下鉄名谷駅直結で利便性が高く、ゆったり過ごすことができる、話題の買い物スポットです！

幼い頃から須磨パティオに遊びにきている女性は、4人の子どもを育てるママ。ベストバイは、神戸・岡本地区のチョコレートメーカー・モンロワールの看板商品“葉っぱのチョコ”ことリーフメモリーです。

ママいわく家庭では、ダーク、抹茶、ミルクが入った“緑の巾着”と、ミルク、ホワイト、モカが入った橙の巾着”が人気なのだそう。ママもリーフメモリーが大好きなので、子どもたちに見つからないよう、「（袋を）シャッと開けてパッと全部口に入れて（何事もなかったように）料理します」とのことです！

天才ピアニストは屋上ひろばで出会ったちびっ子に、「めっちゃかわいい！」「男前～！」とメロメロに！

この子のママは、地元・須磨を仕事で一度離れるも、出産を機に戻ってきたのだそう。「（須磨パティオが）リニューアルしてすごく賑やかになったし、子育てしやすいスペースも造ってもらえて、子育てしやすい環境になった」と、ママは大助かりなんだとか。そんな子育てに奮闘中のママのベストバイは、無印良品のポリエチレンシートケースです。

このケースは、ティッシュや衛生用品の持ち歩き用に販売されていますが、子ども用の靴がピッタリ収まるとSNSで話題になったことから、一時期は入手困難に！ 水に強く、汚れても拭き取りやすい素材のため、ママも「めっちゃ重宝しています！」とのことです。

屋上ひろばにいた男子大学生2人は、ボランティアサークルに所属しているのだそう。その1人のベストバイは、「ボランティアの人がみんな持っている」というダイソーの携帯ポリ袋。ケースからサッとゴミ袋を取り出し、ちょっとしたゴミをまとめられます。消臭成分配合でニオイ対策もバッチリなため、日常生活やアウトドア、ペットの散歩など幅広いシーンで使えそうです！

子どもと買い物中のママは、夫と“ベストバイ調査”で聞かれたら何と答えるか話していたのだそう。満を持して答えたのは、ボトル1本で15杯分作れるネスカフェのエスプレッソベース。「あまりカフェとか行きにくいからめっちゃ買っています！」とのことで、子育ての合間にホッと一息つくのだとか。

うのまち珈琲店で談笑していた女性客のベストバイは、コストコのイングリッシュマフィン。同じくコストコで販売されているポークパティやとろけるチーズなど、好みの具材を挟むと「食べたらマックの味！」なのだとか。この再現レシピはInstagramで知ったそうで、試してみたところ「すごくおいしかった！」そうです。

なお、須磨パティオにいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」5月22日放送回で紹介されました。