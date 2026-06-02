泉ピン子、著書で伝えたいことは「正直に生きていけ」 喜寿を迎えても元気の秘けつ語る
俳優の泉ピン子（78）が2日、都内で行われた自身の著書『ピン！として逝くのもいいじゃないピン子78歳、最後に残したい言葉』（徳間書店）刊行記念の記者会見に登壇。同書を通して伝えたいことを語った。
【写真】書影の眼鏡もステキ…アクセサリーも輝く泉ピン子
同書は自伝エッセイ集。喜寿を迎え、ピンチや愛、裏切り、それを乗り越えた波乱万丈な人生を振り返り、家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことがつづられている。
同書を「集大成」と表現した泉。タイトルは「ピンとして逝くのもいいじゃないの」と軽く発した言葉から付けられたそう。一番伝えたいことは「正直に生きていけ。悪いことしちゃだめ」と力強くコメント。そして「お金のことを人任せにやってきたから、本当に困りますよね」とぽつりと語った。
そして、喜寿を越え、健康のための取り組みを明かした。「足が衰えてきますからね、コラーゲンいっぱい山ほど飲んで。家の中のごみを出す時に、結構（距離が）あるんですよ。そこまで歩いています」と日々の生活で意識。
さらに、「セリフが危ないなと思うので」と年齢を重ねて自身に変化が起こっていることを話し、早めに準備を始めていることを明かした。
【写真】書影の眼鏡もステキ…アクセサリーも輝く泉ピン子
同書は自伝エッセイ集。喜寿を迎え、ピンチや愛、裏切り、それを乗り越えた波乱万丈な人生を振り返り、家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことがつづられている。
同書を「集大成」と表現した泉。タイトルは「ピンとして逝くのもいいじゃないの」と軽く発した言葉から付けられたそう。一番伝えたいことは「正直に生きていけ。悪いことしちゃだめ」と力強くコメント。そして「お金のことを人任せにやってきたから、本当に困りますよね」とぽつりと語った。
そして、喜寿を越え、健康のための取り組みを明かした。「足が衰えてきますからね、コラーゲンいっぱい山ほど飲んで。家の中のごみを出す時に、結構（距離が）あるんですよ。そこまで歩いています」と日々の生活で意識。
さらに、「セリフが危ないなと思うので」と年齢を重ねて自身に変化が起こっていることを話し、早めに準備を始めていることを明かした。