ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】JR常磐線 取手−土浦間の運転再開 人身事故のため一時運転… 【速報】JR常磐線 取手−土浦間の運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ 【速報】JR常磐線 取手−土浦間の運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ 2026年6月2日 16時2分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、常磐線は、人身事故のため、取手と土浦の間で運転を見合わせていましたが、午後3時半すぎに運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 【台風6号】沖縄に接近中 あす朝にも九州接近 宮崎・鹿児島・奄美では線状降水帯発生のおそれ 西日本は火曜〜水曜、東日本は水曜がピークか 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, 工場, ネジ, 慰霊祭, 商店街, 徳島, 訪問介護, 金属加工, 墓, 大阪