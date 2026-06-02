歌手の菅原洋一（すがわら・よういち）さんが5月31日午前9時26分、都内病院で悪性リンパ腫のため死去した。92歳。日本歌手協会が2日、発表した。

訃報を受け、歌手のクミコは所属事務所を通じて「歌い手なら、こう生きたい、こう歌いたいと願うすべてを、菅原さんは見せてくださいました。コロナ禍の最後の頃、ご一緒にレコーディングした『今日でお別れ』で、突然湧くように涙があふれたことを思い出します。素晴らしい歌、素晴らしい人生、ブラボーは菅原さんのためにある言葉です。ブラボー！」と追悼した。

クミコは6月24日に文京シビックホールで開催される「夏まつり唄まつり2026」において、菅原さんと共演する予定だった。急きょ菅原さんの代わりに「今日でお別れ」を歌唱するという。

菅原さんは今年の4月6日まで東京・上野のライブ会場でコンサートを開催。代表曲の「知りたくないの」や「忘れな草をあなたに」をはじめ、シャンソンの「さよなら」「マイ・ウェイ」など11曲を力強く歌い上げ、生涯現役を全うした。

菅原さんは1933年8月21日生まれ、兵庫県加古川市出身。国立音楽大学を卒業後の58年、タンゴバンド「早川真平とオルケスタ・ティピカ東京」に入団し、タンゴ歌手として歌手デビューした。67年に「知りたくないの」が80万枚突破の大ヒットを記録。その年の第18回紅白歌合戦に初出場し、88年まで連続22回出場した。68年には「誰もいない」で第10回日本レコード大賞歌唱賞、70年には「今日でお別れ」で第12回レコード大賞を受賞した。その他の代表曲に「愛のフィナーレ」「忘れな草をあなたに」「愛の嵐」など。19年には文化庁長官表彰。22年には日本歌手協会第1回名人賞を受賞した。