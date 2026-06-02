琉球ゴールデンキングスの平良宗龍、2季連続で岩手ビッグブルズへ期限付移籍「琉球魂を忘れず全力で」

琉球ゴールデンキングスは6月2日、U22枠の選手契約を締結する平良宗龍が2026－27シーズンも岩手ビッグブルズへ期限付移籍することを発表した。

沖縄県出身で現在20歳の平良は、183センチ81キロのポイントガード兼シューティングガード。開志国際高校出身で、1年次の2023年に特別指定選手として琉球でBリーグデビューを飾った。練習生を経て、2025年1月にU22枠で再び琉球へ加入。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」はシーズン途中の11月に岩手ビッグブルズへ期限付移籍すると、40試合の出場で1試合平均3.4得点1.7リバウンド1.7アシストを記録した。

平良は琉球、岩手の両クラブを通じて次のようにコメントした。

「この度、岩手ビッグブルズに期限付移籍することとなりました。まず初めに今回のレンタル移籍にあたって、キングス並びにビッグブルズの関係者の皆さまに感謝申し上げます。再び遠い東北の地での挑戦になりますが、少しでも成長した姿をお見せできるように琉球魂を忘れず、全力で戦いたいと思います！ 引き続き、応援よろしくお願いします！」

「引き続き琉球ゴールデンキングスから期限付移籍として岩手でプレーできることを本当に嬉しく思います！ 2年目もビッグブルズでプレーできることを、水野社長、吉永コーチ並びにクラブ関係者の皆様に感謝申し上げます。ハードなディフェンスと積極的にアタックする姿勢を忘れずに、ビッグブルズの一員として戦い抜きたいと思います！ 来シーズンもよろしくお願いします！」