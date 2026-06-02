２日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。前日の米債券安を受けた売りが一巡したあとは切り返し、この日に実施された１０年債入札が強めと受け止められると一段高となった。



米国とイランの協議進展期待が後退するなか、１日の米原油先物相場が反発したことを受け、同日の米長期債相場がインフレ懸念から反落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及する形で売りが先行した。ただ、日経平均株価が反落したことから安全資産とされる債券が選好されやすく、債券先物は朝方に１２８円６１銭をつけたあとは持ち直す展開。トランプ米大統領が今後１週間以内にイランと合意する可能性を示唆していることを背景に、時間外取引で米原油先物や米長期金利の上昇が一服したことも円債の下支えとなった。午後に入ると、１０年債入札の結果を手掛かりに先物は上げ幅を拡大。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は５銭と前回（５月１２日）の３銭から拡大し、応札倍率は３．５３倍と前回の３．９０倍を下回ったが、一定の需要が確認できたことが買い安心感につながったもよう。需給不安がいったん後退したことで、先物は午後２時２０分ごろに１２９円５７銭まで上伸する場面があった。



先物６月限の終値は、前日比７６銭高の１２９円５０銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時の時点で前日に比べて０．１１５％低い２．５６５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS