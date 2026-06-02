○経済統計・イベントなど

１０：３０　豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５　中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１６：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・卸売物価指数
２０：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５　米・ＡＤＰ雇用統計
２２：００　米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２２：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
２３：００　米・製造業新規受注
※韓国，タイ市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：内田洋行<8057>
※海外企業決算発表：ブロードコム，クラウドストライク・ホールディングスほか

出所：MINKABU PRESS