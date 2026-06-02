明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：００ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
２３：００ 米・製造業新規受注
※韓国，タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：内田洋行<8057>
※海外企業決算発表：ブロードコム，クラウドストライク・ホールディングスほか
出所：MINKABU PRESS
１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２２：００ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）
２３：００ 米・製造業新規受注
※韓国，タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：内田洋行<8057>
※海外企業決算発表：ブロードコム，クラウドストライク・ホールディングスほか
出所：MINKABU PRESS