明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１０：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）

１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２２：００ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）

２３：００ 米・製造業新規受注

※韓国，タイ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：内田洋行<8057>

※海外企業決算発表：ブロードコム，クラウドストライク・ホールディングスほか



出所：MINKABU PRESS