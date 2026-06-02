菅原洋一さん死去、92歳 クミコが追悼コメント発表 24日には共演予定… 思い出振り返り「ブラボーは菅原さんのためにある言葉です。ブラボー！」と追悼
歌手の菅原洋一さんが、5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなった。92歳。6月2日、日本歌手協会事務局が発表した。2日、シャンソン歌手のクミコ（71）はコメントを発表した。
【写真】クミコ×菅原洋一さんが「今日でお別れ」をデュエット
同事務局は「日本歌手協会の会員で日本歌手協会の理事や常任理事をつとめ現在、顧問職にある菅原洋一さんが、2026（令和8）年5月31日午前9時26分、都内病院で悪性リンパ腫のため、その人生にピリオドを打ちましたことを、ここに謹んでご報告いたします。92歳でした」と報告。「なおご本人、ご遺族の希望により、6月1日に家族葬を執り行い、荼毘に付されました。喪主は妻・アケミさん。現在、「お別れの会」の予定はありません」と伝えた。
続けて「菅原さんは今年の4月6日まで東京上野のライブ会場でコンサートを開催、その当日も代表曲の『知りたくないの』や『忘れな草をあなたに』はじめ、シャンソンの『さよなら』『マイ・ウェイ』など11曲を力強く歌い上げ、まさしく『生涯現役』を全ういたしました」と伝えた。
菅原さんは、1933（昭和8）年8月21日生まれ、兵庫県加古川市出身。18歳で国立（くにたち）音楽大学に入学。大学卒業後の58（昭和33）年、タンゴバンドの早川真平とオルケスタ・ティピカ東京に入団し、タンゴ歌手としてデビュー。デビュー10年目に当たる67（昭和42）年、65（昭和40）年にレコードの裏面（A面は「恋心」）として発売していた「知りたくないの」が有線放送から火が付き、表面で再リリースすると80万枚突破の大ヒットとなり、その年末の「第18回紅白歌合戦」に初出場した。
その後も白組のエース歌手として88（昭和63）年まで、オリジナルのヒット曲はもちろんのこと、タンゴの「ラ・クンパルシータ」やシャンソン「愛の讃歌」などを歌唱し、連続22回出場の記録を打ち立てました。68(昭和43）年には「誰もいない」で「第10回日本レコード大賞」歌唱賞、70（昭和45）年には「今日でお別れ」で「第12回レコード大賞」を受賞した。
5月20日は東京・練馬文化センターでの「春のコンサート」開催の予定だったが、数日前に体調を崩し入院。しかしベッドの上で「早くお客様の前で歌いたい」と次のステージ予定の同じ練馬文化センターで6月24日、25日に開催される「日本歌手協会 夏まつり唄まつり2026」や、93歳を迎える8月21日当日の「菅原洋一 93才バースディーコンサート」などの出演に向け、リハビリに励んでいた。
クミコは「歌い手なら、こう行きたい、こう歌いたいと願うすべてを、菅原さんは見せてくださいました。コロナ禍の最期の頃、ご一緒にレコーディングした『今日でお別れ』で、突然ワクように涙が溢れたことを思い出します。素晴らしい歌、素晴らしい人生、ブラボーは菅原さんのためにある言葉です。ブラボー！」と悼んだ。
24日に都内で行われる日本歌手協会の『夏まつり唄まつり2026』では、クミコが菅原さんと共演予定だったという。当日は急きょ、菅原さんの代わりに「今日でお別れ」を歌う。
なお日本歌手協会では、菅原さんの訃報に際し、今回の「夏まつり 唄まつり〜」で菅原さんの作品を倍賞千恵子さん、クミコさんらほかの出演者での歌唱を検討。さらに菅原さんの「歌手協会歌謡祭」などで歌った姿を、追悼番組として7月1日午後7時〜9時までのBSテレ東『日本歌手協会歌謡祭プレミアム』において30曲ほどの秘蔵VTRを集め、「ありがとう〜日本の宝物・菅原洋一さん（仮題）」として2時間放送することが急遽決定したと発表した。
■菅原洋一さんに関する主な記録（記録は2026年6月1日付現在）
▼シングル累積売上枚数TOP3
1位「今日でお別れ」（1969年12月25日発売）
※オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上63.0万枚
2位…「愛のフィナーレ」（1970年8月1日発売）
※最高29位、累積売上12.7万枚
3位「忘れな草をあなたに」（1971年11月10日発売）
最高37位、累積売上6.1万枚
「オリコン週間シングルランキング」は「1968年1月4日付」よりスタート
【写真】クミコ×菅原洋一さんが「今日でお別れ」をデュエット
同事務局は「日本歌手協会の会員で日本歌手協会の理事や常任理事をつとめ現在、顧問職にある菅原洋一さんが、2026（令和8）年5月31日午前9時26分、都内病院で悪性リンパ腫のため、その人生にピリオドを打ちましたことを、ここに謹んでご報告いたします。92歳でした」と報告。「なおご本人、ご遺族の希望により、6月1日に家族葬を執り行い、荼毘に付されました。喪主は妻・アケミさん。現在、「お別れの会」の予定はありません」と伝えた。
菅原さんは、1933（昭和8）年8月21日生まれ、兵庫県加古川市出身。18歳で国立（くにたち）音楽大学に入学。大学卒業後の58（昭和33）年、タンゴバンドの早川真平とオルケスタ・ティピカ東京に入団し、タンゴ歌手としてデビュー。デビュー10年目に当たる67（昭和42）年、65（昭和40）年にレコードの裏面（A面は「恋心」）として発売していた「知りたくないの」が有線放送から火が付き、表面で再リリースすると80万枚突破の大ヒットとなり、その年末の「第18回紅白歌合戦」に初出場した。
その後も白組のエース歌手として88（昭和63）年まで、オリジナルのヒット曲はもちろんのこと、タンゴの「ラ・クンパルシータ」やシャンソン「愛の讃歌」などを歌唱し、連続22回出場の記録を打ち立てました。68(昭和43）年には「誰もいない」で「第10回日本レコード大賞」歌唱賞、70（昭和45）年には「今日でお別れ」で「第12回レコード大賞」を受賞した。
5月20日は東京・練馬文化センターでの「春のコンサート」開催の予定だったが、数日前に体調を崩し入院。しかしベッドの上で「早くお客様の前で歌いたい」と次のステージ予定の同じ練馬文化センターで6月24日、25日に開催される「日本歌手協会 夏まつり唄まつり2026」や、93歳を迎える8月21日当日の「菅原洋一 93才バースディーコンサート」などの出演に向け、リハビリに励んでいた。
クミコは「歌い手なら、こう行きたい、こう歌いたいと願うすべてを、菅原さんは見せてくださいました。コロナ禍の最期の頃、ご一緒にレコーディングした『今日でお別れ』で、突然ワクように涙が溢れたことを思い出します。素晴らしい歌、素晴らしい人生、ブラボーは菅原さんのためにある言葉です。ブラボー！」と悼んだ。
24日に都内で行われる日本歌手協会の『夏まつり唄まつり2026』では、クミコが菅原さんと共演予定だったという。当日は急きょ、菅原さんの代わりに「今日でお別れ」を歌う。
なお日本歌手協会では、菅原さんの訃報に際し、今回の「夏まつり 唄まつり〜」で菅原さんの作品を倍賞千恵子さん、クミコさんらほかの出演者での歌唱を検討。さらに菅原さんの「歌手協会歌謡祭」などで歌った姿を、追悼番組として7月1日午後7時〜9時までのBSテレ東『日本歌手協会歌謡祭プレミアム』において30曲ほどの秘蔵VTRを集め、「ありがとう〜日本の宝物・菅原洋一さん（仮題）」として2時間放送することが急遽決定したと発表した。
■菅原洋一さんに関する主な記録（記録は2026年6月1日付現在）
▼シングル累積売上枚数TOP3
1位「今日でお別れ」（1969年12月25日発売）
※オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売上63.0万枚
2位…「愛のフィナーレ」（1970年8月1日発売）
※最高29位、累積売上12.7万枚
3位「忘れな草をあなたに」（1971年11月10日発売）
最高37位、累積売上6.1万枚
「オリコン週間シングルランキング」は「1968年1月4日付」よりスタート