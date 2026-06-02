時東ぁみ、21年前の水着姿に照れ 『ミスマガジン』で人生ガラリ「水着と眼鏡が自分の武器になった」
タレントの時東ぁみ（38）が2日、都内で行われた“日本一おせっかい”なミスコンテスト『ミスマガジン2027 ベスト20お披露目イベント』にゲストとして登場した。
【写真】個性豊かなポーズで！美脚を披露した「ミスマガジン2027 ベスト20」
時東は『ミスマガジン2005』でつんく♂賞を受賞。「21年前ということにすごく重みを感じています。あっという間の21年でした」と振り返り、「つんく♂賞を受賞したその日から私の人生は大きく変わりましたので、この20人も今日から人生が変わるんじゃないかなと思います」と語った。
当時の表紙が画面に映されると、21年前の自分の姿に照れる時東。赤面しつつも「改めて見るとうれしいですね」とにっこり。「たくさん何回も表紙をやらせていただいたので光栄でした。ミスマガジンに選ばれてなかったら水着も着ていなかったかもしれない。水着と眼鏡がどちらも自分の武器になったなと思っています。本当にさまさまです！」とミスマガジンに感謝していた。
『ミスマガジン』は1982年からスタートしたミスコンテスト。『ミスマガジン2027』では、審査期間を約1年間に延長し、審査過程の中で応募者1人1人の個性や内面を審査するコンテンツを展開する。きょうのお披露目イベントでは「ベスト20」となった個性豊かな20人が発表された。
【写真】個性豊かなポーズで！美脚を披露した「ミスマガジン2027 ベスト20」
時東は『ミスマガジン2005』でつんく♂賞を受賞。「21年前ということにすごく重みを感じています。あっという間の21年でした」と振り返り、「つんく♂賞を受賞したその日から私の人生は大きく変わりましたので、この20人も今日から人生が変わるんじゃないかなと思います」と語った。
『ミスマガジン』は1982年からスタートしたミスコンテスト。『ミスマガジン2027』では、審査期間を約1年間に延長し、審査過程の中で応募者1人1人の個性や内面を審査するコンテンツを展開する。きょうのお披露目イベントでは「ベスト20」となった個性豊かな20人が発表された。