『ミスマガジン2027』ベスト20がお披露目 レモン丸かじりやバルーンアートなど個性あふれる特技披露【ソロカット一覧あり】
“日本一おせっかい”なミスコンテスト『ミスマガジン2027 ベスト20お披露目イベント』が2日、都内で行われ、第二次審査を通過した「ベスト20」となるメンバー20人が発表された。
【写真】個性豊かなポーズで！美脚を披露した「ミスマガジン2027 ベスト20」
『ミスマガジン』は1982年からスタートしたミスコンテスト。中川翔子、北乃きい、倉科カナ、新川優愛、衛藤美彩、沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈、一ノ瀬瑠菜、葉月くれあなど各賞受賞者がグラビアだけでなくドラマや演劇、CMなどで活躍している。
『ミスマガジン2027』では、審査期間を約1年間に延長し、審査過程の中で応募者1人1人の個性や内面を審査するコンテンツを展開。審査期間だけでなく、グランプリや各賞を受賞した人には、1人1人の強みにあった形で活躍できる人材に成長できるよう、さまざまな活躍の場にチャレンジする機会が用意される。
参加メンバーは、一人ひとり緊張した面持ちで自己紹介。また、特技披露では皮ごとレモン丸かじりや早口言葉、バルーンアート、ダンス、マシュマロキャッチ、殺陣など、個性豊かなさまざまな特技を繰り出し、猛アピールしていた。
今後は三次審査、四次審査、最終審査を経て、来年1月にグランプリが発表される。
イベントには、『ミスマガジン2005』でつんく♂賞を受賞した時東ぁみがゲストで登場。「ここからは緊張の時間になると思うんですけど、ベスト20の時点で周りの方々より人生が変わっていくと思います！自信を持って芸能界を進んでいってほしいと思いますし、選ばれた際には、これからもミスマガジンの後輩たちが集まってくるように素晴らしい先輩になって下さい！」とエールを送った。
■『ミスマガジン2027』ベスト20（ナンバー順）
No.1：白石杏衣（しらいし ももえ）
No.2：花守雛（はなもり ひな）
No.3：上山沙希（かみやま さき）
No.4：富田莉代（とみた りよ）
No.5：瀬戸りおん（せと りおん）
No.6：小山くるみ（こやま くるみ）
No.7：成瀬光（なるせ ひかり）
No.8：林春花（はやし はるか）
No.9：世波柊璃（せな じゅり）
No.10：弓家つばき（ゆみや つばき）
No.11：内田祭莉（うちだ まつり）
No.12：中山未來（なかやま みくる）
No.13：用松杏莉（もちまつ あんり）
No.14：山本日菜乃（やまもと ひなの）
No.15：中村釉香（なかむら ゆうか）
No.16：野間愛希（のま あき）
No.17：新井乃愛（あらい のあ）
No.18：白椛れい（しらかば れい）
No.19：蟻波りん（ありなみ りん）
No.20：新木美衣（あらき みい）
【写真】個性豊かなポーズで！美脚を披露した「ミスマガジン2027 ベスト20」
『ミスマガジン』は1982年からスタートしたミスコンテスト。中川翔子、北乃きい、倉科カナ、新川優愛、衛藤美彩、沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈、一ノ瀬瑠菜、葉月くれあなど各賞受賞者がグラビアだけでなくドラマや演劇、CMなどで活躍している。
参加メンバーは、一人ひとり緊張した面持ちで自己紹介。また、特技披露では皮ごとレモン丸かじりや早口言葉、バルーンアート、ダンス、マシュマロキャッチ、殺陣など、個性豊かなさまざまな特技を繰り出し、猛アピールしていた。
今後は三次審査、四次審査、最終審査を経て、来年1月にグランプリが発表される。
イベントには、『ミスマガジン2005』でつんく♂賞を受賞した時東ぁみがゲストで登場。「ここからは緊張の時間になると思うんですけど、ベスト20の時点で周りの方々より人生が変わっていくと思います！自信を持って芸能界を進んでいってほしいと思いますし、選ばれた際には、これからもミスマガジンの後輩たちが集まってくるように素晴らしい先輩になって下さい！」とエールを送った。
■『ミスマガジン2027』ベスト20（ナンバー順）
No.1：白石杏衣（しらいし ももえ）
No.2：花守雛（はなもり ひな）
No.3：上山沙希（かみやま さき）
No.4：富田莉代（とみた りよ）
No.5：瀬戸りおん（せと りおん）
No.6：小山くるみ（こやま くるみ）
No.7：成瀬光（なるせ ひかり）
No.8：林春花（はやし はるか）
No.9：世波柊璃（せな じゅり）
No.10：弓家つばき（ゆみや つばき）
No.11：内田祭莉（うちだ まつり）
No.12：中山未來（なかやま みくる）
No.13：用松杏莉（もちまつ あんり）
No.14：山本日菜乃（やまもと ひなの）
No.15：中村釉香（なかむら ゆうか）
No.16：野間愛希（のま あき）
No.17：新井乃愛（あらい のあ）
No.18：白椛れい（しらかば れい）
No.19：蟻波りん（ありなみ りん）
No.20：新木美衣（あらき みい）