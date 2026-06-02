女優・尾碕真花（25）がMCを務めるポッドキャスト番組「尾碕真花のいってらっしゃい」（月曜前7・30）は2日、公式SNSを通じ、8日の配信以降番組を一時休止すると発表した。尾碕を巡っては芸能事務所「オスカープロモーション」からの退所を巡り事務所側と意見が対立している。

番組公式は「毎週月曜7時半に配信している『尾碕真花のいってらっしゃい』は、6/8（月）の配信以降、しばらくのあいだお休みさせていただくことになりました」と発表。「今後の配信につきましては、未定となっております。決まり次第、あらためてご案内させていただきます」とした。

尾碕をめぐっては、1日にSNSを通じて5月31日をもってオスカープロモーションを退所したことを発表した。これに対しオスカー側は「マネジメント契約は現在も契約期間中」「解除に合意した事実はない」と反論していた。

一夜明けた2日に、尾碕が退所の経緯を説明。その中で「最終的に犯罪に該当し得る行為を事務所が行ったため、信頼が完全に失われた」と説明したことについて事務所側が「一切行っていない」と指摘し法的措置を検討する声明を発表。両者の主張に食い違いが生じ、騒動は泥沼化している。