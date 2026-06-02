俳優の小池徹平（40）が2日、大阪市内でミュージカル「ETERNITY」（8月8、9日＝大阪・東京建物Brillia HALL箕面）の取材会を行った。

韓国で24、25年に上演され大ヒットした話題作の日本版。1960年代の伝説的なグラムロックのスター、ブルードットと現代でグラムロッカーになることを夢見るカイパーの時空を超えた交錯を描く。

小池は小西遼生（44）とのダブルキャストでブルードットを演じ、同作のオファーを受けてから現地で観劇。「ロックライブを見ているような、客席の一体感もすごかった。キャストにも会えたし、小道具にも触れることができ世界観にどっぷりつかることができました」と刺激をもらったようだ。

今年1月に40歳の節目を迎えた。「40代になって1作目が『どろんぱ』って刀を使った激しめのミュージカルで、40代になっても“な守りに入るんじゃなくて攻めてけ”って言われてるみたいで勢いがついた」とにんまり。「今回も韓国発の新しいミュージカルということで“新しいことに挑戦すれば？”と言われているようでワクワクしています」と目を輝かせた。

公演は7月10〜26日＝東京建物ぴあシアターで、7月31日、8月1日＝愛知・御園座でも上演。カイパーを小野田龍之介（34）、伊藤あさひ（26）がダブルキャストで演じ、過去と現在をつなぐ神秘的なマーマー役を元宝塚歌劇団の美弥るりかが演じる。