唐田えりか“大親友”とほろ酔いトーク 『極悪女王』オーディションからプロデューサーに怒られた秘話も明かす
プライベートでも大の仲良しであるマリーマリー・えびちゃんと俳優の唐田えりかが、お酒を片手に語り合う新番組『スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜常連客唐田えりか』が、BSよしもとで7日、14日の2週連続で放送される（後10：00）。
【写真】初回ゲストには…ナ酒渚が登場
番組では、都内にある小さな「スナックえびちゃん」を舞台に、お酒好きでもてなし上手なチーママ・えびちゃんと、なぜかいつも店にいる常連客・唐田が、芸人たちをゲストに迎えてほろ酔いトークを繰り広げる。
記念すべき初回は、唐田とえびちゃんの威勢のいい「かんぱーい！」のかけ声からスタート。グラスを傾けながら、まずは2人の出会いや関係性が語られていく。2人が一気に距離を縮めたきっかけは、Netflixシリーズ『極悪女王』での共演。撮影中は毎日のように会っていたそうで、オーディション時代の思い出や、仲良くなりすぎてプロデューサーに怒られたという裏話まで、まるでいつもの友達同士の飲み会をのぞき見しているようなトークが展開される。
初回のゲストとして登場するのは、ナ酒渚。唐田とはこの日が初対面ながら、すぐさま会話が弾む。渚が「いつもどんなところで飲むのか」と質問すると、唐田とえびちゃんが意外すぎる“いつもの場所”を明かす場面も。渚は「女優さんがやめた方がいいっすよ」と即ツッコミし、唐田も大笑いする。番組後半には、流しの占い師として、占い芸人・金城めくるくんも登場。タロットで、渚、えびちゃん、唐田を占い、スナックならではのゆるくも本音がこぼれる時間が流れる。
【写真】初回ゲストには…ナ酒渚が登場
番組では、都内にある小さな「スナックえびちゃん」を舞台に、お酒好きでもてなし上手なチーママ・えびちゃんと、なぜかいつも店にいる常連客・唐田が、芸人たちをゲストに迎えてほろ酔いトークを繰り広げる。
初回のゲストとして登場するのは、ナ酒渚。唐田とはこの日が初対面ながら、すぐさま会話が弾む。渚が「いつもどんなところで飲むのか」と質問すると、唐田とえびちゃんが意外すぎる“いつもの場所”を明かす場面も。渚は「女優さんがやめた方がいいっすよ」と即ツッコミし、唐田も大笑いする。番組後半には、流しの占い師として、占い芸人・金城めくるくんも登場。タロットで、渚、えびちゃん、唐田を占い、スナックならではのゆるくも本音がこぼれる時間が流れる。