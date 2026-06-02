俳優の村田雄浩（66）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のBro.KORN（ブラザー・コーン、70）との2ショット写真を披露した。

村田は「5月31日は…『KORN’S BOWL CLASSIC vol.9』でした〜」と書き出し、「Bro.KORNさんが主催するプロもアマも参加する楽しいボウリング大会！」と解説。コーンとの2ショット写真を公開した。

コーンは23年8月に乳がんを公表。抗がん剤治療を経て左胸乳房切除術を受けており、村田は「KORNさんの体調の事があって3年ぶり…70人以上の参加者が KORNさんの完全復活に心から拍手を送りました」と伝えた。

続けて「レジェンド矢島純一プロ、個性派のベテラン半井清プロ、アイドルボウラー熊本美和ちゃん、そしてボウリング愛のかたまり黒田アーサーさん！」と参加メンバーを明かし、「こんなメンバーと投げられるのは有り難いです KORNさん！まだまだ続けて下さいね〜 本当に感謝してます」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「雄浩さん最高です」「豪華で楽しいボウリング大会になって何よりでしたね」「ほんま楽しそう」「健康が1番！ですよね」などの声が集まった。

芸能界屈指のボウリング愛好家として知られる村田。2015年には、日本プロボウリング協会から「名誉プロボウラー」第1号として認定された。またコーンもかつて、ボーリングのプロテストを受けたほどの腕前を誇る。