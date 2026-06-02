フリーアナウンサー青木源太（43）が2日、MCを務めるカンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。5月31日に東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演をもって26年半の活動を終了した嵐について思いを語った。

番組では前日に続いて、嵐のラストツアーを特集。番組恒例100人アンケートを行い、「好きな嵐の曲」をたずねた。3位に「Happiness」、2位に「A・RA・SHI」、そして、1位には「Love so sweet」が選ばれた。

結果を受け、はるな愛が「24時間テレビの時に、走ったり歌ったりたくさんさせてもらった。人の思い出の深いところに嵐が絶対にある」と話すと、ブラックマヨネーズ吉田敬も「刻まれてるもんがありますよね。僕もパチンコ打ってて、めっちゃ何連チャンも出てる時に、トイレ休憩行くときには『You are my soul soul いつも〜♪』って出てきますもんね」とあいづち。はるなからは「そのエピソード要らない」とツッコまれた。

青木アナは吉田に「いいと思います」と笑いながら、「ファンの皆さんから『嵐を好きで良かった』というコメントがありましたけど、それがステキ。好きであることに気づけた、そんな自分のこともきっと好きになれますから。嵐の皆さんは心の宝箱の中にいますから、何か苦しいことがあったら、その宝箱をそっと開けて自分の好きな曲を聴いてください」とカメラ目線で締めくくった。

これに吉田から「キレイに行き過ぎやろ？」とツッコまれたが、青木アナは「本当はもっとしゃべりたかったんですけど、吉田さんのエピソードで少し短くなりました」と返し、吉田も「パチンコの話で？」と笑っていた。