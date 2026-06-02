プロ野球・DeNAの木村洋太代表取締役社長兼チーム統括本部長は2日、前日にウェイバー公示したコックス投手や同日に育成から支配下登録した庄司陽斗投手について言及しました。

左肘内側側副靱帯の手術を受けたコックス投手をウェイバー公示したことについて木村社長は「このシーズンに関しては戦略ではないということと、枠を空けておくためにリリースを決めました」とコメント。また「今年この形で終わるのはしょうがないし、リハビリ明けてからもう一度我々と交渉する可能性もあるし、ほかの球団と交渉する可能性もあるっていうところで、それがオフになってからの話だよねっていうようなところでやりとりしています」と今後についても言及しました。

さらにこのタイミングで、庄司投手を登録したことについては「直接の影響はなく、現場の方から庄司を使いたいという話があり、枠の状況や外国人補強というのを考えている中でコックスの枠の数とかを考えると、ほかに育成選手に上がる候補の人たちにとってもチャンスは残せるタイミングで昇格を決定しました」と話しました。入れ替わりというよりも残りの枠数を踏まえての登録だったと明かします。「今年ファームでも先発で調整してくれてますし、左の先発として入ってきてくれれば」と期待を寄せました。

また復帰のメドが明らかになっていなかったデュプランティエ投手について「下でキャッチボールやトレーニングはしているという風には聞いているので。当然したでの試合を投げてからにはなると思いますし、徐々に強度を上げていくっていうフェーズの途中だと認識してます」と回復に向かっていることをほのめかしました。