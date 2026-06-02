歌手の菅原洋一さんが、5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため死去したことが分かった。

日本歌手協会が発表した。92歳だった。本人、遺族の希望により、1日に家族葬を執り行った。お別れの会は予定していない。菅原さんは今年4月6日まで東京・上野のライブ会場でコンサートを開催、当日も代表曲の「知りたくないの」や「忘れな草をあなたに」はじめ、シャンソンの「さよなら」「マイ・ウェイ」など11曲を力強く歌い上げていた。

菅原さんの主なヒット曲は以下の通り、

▼知りたくないの（1965、67年） 有線放送からヒットし、表面シングルとして再発売。売り上げ80万枚突破

▼誰もいない（68年） 第10回日本レコード大賞歌唱賞

▼今日でお別れ（70年） 第12回日本レコード大賞

▼愛のフィナーレ（70年）

▼忘れな草をあなたに（71年）

▼愛の嵐（’74年）

▼乳母車（75年） 東京音楽祭歌唱賞

▼アマン（82年） シルビアとのデュエットで、カラオケ定番曲に

▼ビューティフルメモリー（2010年） 長男の作曲楽曲

また、オリジナル曲に加え、タンゴ「ラ・クンパルシータ」や、シャンソン「愛の讃歌」「さよなら」「マイ・ウェイ」などもレパートリーとし、これらも歌唱して、NHK紅白歌合戦には22回連続出場している。