オランダ代表DFであり、トッテナムの主力センターバックとして活躍するDFミッキー・ファン・デ・フェンに新たな恋人ができたようだ。お相手はイングランド出身の人気モデルエラ・バフィンさん。ワールドカップ開幕を目前に控えるなか、スペイン・マルベーリャでのバカンスが大きな注目を集めている。



『THE Sun』によると、2人は高級リゾートホテルで休暇を満喫。レストランで約3時間にわたって食事を楽しむ姿が目撃されており、終始リラックスした雰囲気の中で会話を交わしていたという。





エラ・バフィンさんはSNSでも高い人気を誇るモデルで、TikTokでは70万人以上、Instagramでも10万人を超えるフォロワーを抱えるインフルエンサーとして知られている。これまでにサントリーニ島、ドバイ、ミコノス島、イビサ島、バリ島など世界各地を訪れ、そのライフスタイルを発信してきた。また、ファッション業界でも活動しており、アパレルブランドやスポーツブランドのモデルを務めるなど活躍の場を広げている。一方のファン・デ・フェンは、今季終盤にトッテナムの残留争いを支えた中心選手の一人。シーズン終了後の束の間の休息を経て、まもなくオランダ代表に合流しワールドカップへ向かう予定となっており、初戦の相手は日本代表だ。今回の報道はプライベートな話題ではあるものの、ワールドカップ開幕直前というタイミングもあり、オランダ国内でも大きな関心を集めている。大会期間中はファン・デ・フェンのプレイだけでなく、スタンドから声援を送るバフィンさんの姿にも注目が集まりそうだ。