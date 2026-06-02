元巨人の江川卓氏（70）が、自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。不振で無期限2軍調整となった中日・高橋宏斗投手（26）の復調へ、江川流のアドバイスとは！？

交流戦セ・リーグトップの4勝2敗でスタートした中日。一方、エースとして期待された高橋宏はここまで1勝6敗、防御率4・86の不振。5月31日のオリックス戦では今季最短3回2/3を5失点で、井上一樹監督から無期限で2軍調整を命じられた。

江川氏は「（高橋宏は）上半身で投げるタイプなので疲労を感じてストレートが走っていない感じが見える」と指摘した。

投手が2軍調整をする場合、走り込みで下半身をつくり直すことが定石だが、ショートアームの高橋宏の場合は「走り込みでよくなるタイプではないと思う」と説明した。

そして「彼みたいなタイプで一番大事なのは休養。疲れをうまく取って気分転換して戻って来れば元のピッチングが出来るんじゃないかと思う」と続けた。

シーズン中に疲れを取るのは野球場だけでは難しいという。

江川氏は「怒られるだろうけど、僕の感覚では1泊、2泊旅行してもいいんじゃないかと感じる。リフレッシュの方が今の彼には大事だと思う。野球を一回忘れるとか。僕ならそういうアドバイスをする。他の方には怒られるでしょうけどね」と真剣に語った。