◇MLBダイヤモンドバックス4-1ドジャース(日本時間2日、チェイス・フィールド)

大谷翔平選手が相手チームからも愛されています。

ダイヤモンドバックスとの4連戦カード初戦。3回の第2打席でセンターへの2塁打を放った大谷選手。余裕を持って2塁ベースへ到着すると、ベース上でいつものようにヒップロックのセレブレーションを行っていると、ダイヤモンドバックスのケテル・マルテ選手が大谷選手の背中やお尻をちょんちょんとグラブでタッチしちょっかいを出しました。大谷選手もそれに対して背中にツッコミを入れると再度ヒップロックのセレブレーション。マルテ選手もなぜかヒップロックで対抗していました。

続く、8回の第4打席は内野安打で出塁すると、フレディ・フリーマン選手の内野へのゴロで2塁へ激走。しかし、ヘラルド・ペルドモ選手にタッチアウトされました。残念でしたと言わんばかりに大谷選手の顔を真っ正面から見つめ笑顔を見せるペルドモ選手。二塁を去る大谷選手も思わず笑みをこらえながらベンチに下がることとなりました。

メジャーの選手や家族らにも大人気の大谷選手。ベース上では大谷選手としゃべりたく集まってくる様子もときたま見受けられます。