俳優の三本木大輔（37）が2日までに自身のXを更新。5月31日をもって所属していた「ATGファクトリー/style office」を退所したことを報告した。

「いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへのお知らせです」と書き出し、「2026年5月31日をもちまして、ATGファクトリー/style officeを退所いたしました」と報告。「これからも、お芝居を全身全霊で楽しんで、皆さまを素敵な物語につれていけるよう、精進してまいります。何卒よろしくお願いいたします」とつづった。

また、直筆のメッセージも公開。「たくさんの素敵な出会いとご縁をいただきました。支えてくださった事務所の皆さま、関係者の皆さまには心より感謝しております」などと記し、「そして、なにより応援してくださる皆さま。たくさんの方々に支えられて、僕は大好きなお芝居をずっと大好きなまま走る続けることができました。本当にありがとうございます」とファンへの感謝を伝えた。

「これからも役者として変わらず活動を続けてまいります。もっと大きく、もっと誠実に。自分の世界をひろげながら、皆さまにたくさんの素敵な物語をお届けできるよう、精進してまいりますので、引き続き応援していただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い致します。三本木大輔」と結んだ。

三本木大輔はテレビ朝日のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」でファイヤキャンドルを演じ、注目を集めた。