【暴風警報】和歌山県・和歌山市、海南市、橋本市などに発表 15:50時点
気象台は、2日午後3時50分に、暴風警報を和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市などに発表しました。
和歌山県では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■和歌山市
●暴風警報【発表】
■海南市
●暴風警報【発表】
■橋本市
●暴風警報【発表】
■有田市
●暴風警報【発表】
■御坊市
●暴風警報【発表】
■田辺市田辺
●暴風警報【発表】
■田辺市龍神
●暴風警報【発表】
■田辺市中辺路
●暴風警報【発表】
■田辺市大塔
●暴風警報【発表】
■田辺市本宮
●暴風警報【発表】
■新宮市
●暴風警報【発表】
■紀の川市
●暴風警報【発表】
■岩出市
●暴風警報【発表】
■紀美野町
●暴風警報【発表】
■かつらぎ町かつらぎ
●暴風警報【発表】
■かつらぎ町花園
●暴風警報【発表】
■九度山町
●暴風警報【発表】
■高野町
●暴風警報【発表】
■湯浅町
●暴風警報【発表】
■広川町
●暴風警報【発表】
■有田川町吉備金屋
●暴風警報【発表】
■有田川町清水
●暴風警報【発表】
■美浜町
●暴風警報【発表】
■日高町
●暴風警報【発表】
■由良町
●暴風警報【発表】
■印南町
●暴風警報【発表】
■みなべ町
●暴風警報【発表】
■日高川町川辺
●暴風警報【発表】
■日高川町中津
●暴風警報【発表】
■日高川町美山
●暴風警報【発表】
■白浜町
●暴風警報【発表】
■上富田町
●暴風警報【発表】
■すさみ町
●暴風警報【発表】
■那智勝浦町
●暴風警報【発表】
■太地町
●暴風警報【発表】
■古座川町
●暴風警報【発表】
■北山村
●暴風警報【発表】
■串本町
●暴風警報【発表】