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気象台は、2日午後3時50分に、暴風警報を和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市などに発表しました。

和歌山県では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■和歌山市
●暴風警報【発表】

■海南市
●暴風警報【発表】

■橋本市
●暴風警報【発表】

■有田市
●暴風警報【発表】

■御坊市
●暴風警報【発表】

■田辺市田辺
●暴風警報【発表】

■田辺市龍神
●暴風警報【発表】

■田辺市中辺路
●暴風警報【発表】

■田辺市大塔
●暴風警報【発表】

■田辺市本宮
●暴風警報【発表】

■新宮市
●暴風警報【発表】

■紀の川市
●暴風警報【発表】

■岩出市
●暴風警報【発表】

■紀美野町
●暴風警報【発表】

■かつらぎ町かつらぎ
●暴風警報【発表】

■かつらぎ町花園
●暴風警報【発表】

■九度山町
●暴風警報【発表】

■高野町
●暴風警報【発表】

■湯浅町
●暴風警報【発表】

■広川町
●暴風警報【発表】

■有田川町吉備金屋
●暴風警報【発表】

■有田川町清水
●暴風警報【発表】

■美浜町
●暴風警報【発表】

■日高町
●暴風警報【発表】

■由良町
●暴風警報【発表】

■印南町
●暴風警報【発表】

■みなべ町
●暴風警報【発表】

■日高川町川辺
●暴風警報【発表】

■日高川町中津
●暴風警報【発表】

■日高川町美山
●暴風警報【発表】

■白浜町
●暴風警報【発表】

■上富田町
●暴風警報【発表】

■すさみ町
●暴風警報【発表】

■那智勝浦町
●暴風警報【発表】

■太地町
●暴風警報【発表】

■古座川町
●暴風警報【発表】

■北山村
●暴風警報【発表】

■串本町
●暴風警報【発表】