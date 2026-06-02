泉ピン子、遺産相続を心配「どこへ行くんだろうと思ったら…」 夫名義の生命保険に不安も「解約の通知が入ってて」
俳優の泉ピン子（78）が2日、都内で行われた自身の著書著書『ピン！として逝くのもいいじゃないピン子78歳、最後に残したい言葉』（徳間書店）刊行記念の記者会見に登壇。死生観について語った。
会見で死生観についての話題に。泉は「もし夫が先に死んでしまったら…」と話し始め、「あの人生命保険入ってるのかな。入ってると言ってたんだけど。でもこの前、解約の通知が入ってて」と心配そうに語った。
【写真】花柄衣装がかわいらしい 優しくあたたかい笑顔の泉ピン子
そして、「もし死んだらって思ったら、やっぱり怖いですよ。どうしようって。まず家のこと」と不安を口にし、「怖いなこの遺産相続どこ行くんだろうって思ったら」と吐露。その後、「今度は『遺言書を書いてないあなたへ』ってどう？」と次に刊行するとしたらのタイトルを冗談交じりで提案し、会場を笑わせた。
同書は自伝エッセイ集。喜寿を迎え、ピンチや愛、裏切り、それを乗り越えた波乱万丈な人生を振り返り、家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことが語られている。
会見で死生観についての話題に。泉は「もし夫が先に死んでしまったら…」と話し始め、「あの人生命保険入ってるのかな。入ってると言ってたんだけど。でもこの前、解約の通知が入ってて」と心配そうに語った。
そして、「もし死んだらって思ったら、やっぱり怖いですよ。どうしようって。まず家のこと」と不安を口にし、「怖いなこの遺産相続どこ行くんだろうって思ったら」と吐露。その後、「今度は『遺言書を書いてないあなたへ』ってどう？」と次に刊行するとしたらのタイトルを冗談交じりで提案し、会場を笑わせた。
同書は自伝エッセイ集。喜寿を迎え、ピンチや愛、裏切り、それを乗り越えた波乱万丈な人生を振り返り、家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことが語られている。