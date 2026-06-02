俳優の小池徹平（４０）が２日、大阪市内でミュージカル「ＥＴＥＲＮＩＴＹ」（８月８、９日・東京建物ＢｒｉｌｌａＨＡＬＬ箕面大ホール）の取材会に出席した。

韓国発ミュージカルの日本初演で、小池は１９６０年代の伝説的なグラムロックスター・ブルードット役を俳優、声優の小西遼生（４４）とのＷキャストで演じる。韓国での上演を観劇し「ロックライブを見ているような感覚に近い。客席も一体感。会場一帯が巻き込まれるような、熱くなる感じ。新しいジャンルの演劇」と、熱気の再現を誓った。

カリスマながらも孤独を感じるスターの役づくりに、自身の上京時を振り返り「自分が行きたいと言った手前『寂しいな』と言えないところもあった。強がっている部分が１５、１６歳の頃にありました。弱音を吐いたら負けだと思っていた。そういうところが役とも重なるかもしれない」と語った。

４０歳になった心境を問われた小池は「４０代１作目のミュージカルがけっこう激しめで、いいなと思った。守りに入るんじゃなくて攻めてけ！みたいな気持ちになりましたし、勢いがついた。４０代は『いろんな新しいことにチャレンジ、攻めていけばいいんじゃない？』と言われているような気もしますのでワクワクしている」と息巻いた。