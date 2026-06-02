お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）と濱家隆一（42）が1日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。山内の母について語った。

5月に開催された、結成16年目以上の芸人が対象の賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」の感想を語るコンビ。芸人仲間や後輩の大一番を気が気でない思いで見守ったと振り返り、山内は「（出場者の）ご両親のメンタルってどんな感じなんかな？」。

濱家が「俺らの時もそうやん、キングオブコントとかM-1とか。後輩の見てこんなにしんどいんやから、両親はそら、なぁ…」と応じると、山内は「うちはオカン見てないねん」。スタッフを爆笑させた。

「“健ちゃんおめでとう凄いね！”って近所の人が電話してきて、“あぁなんか、そうですか、ありがとうございます”」と息子が出場する賞レースを見守らない母の様子を再現すると、スタッフと濱家は大笑い。山内が「ほんまやねん、でもこれがほんまやねん」と嘆くと濱家は「ほんまやろな…山内のお母ちゃんを知ってる俺からしたら、まぁそやろな」と相づちし「結婚式のファーストバイトも断っとったもんな」。

濱家は「新郎が今までご飯を食べさせてくれてありがとうという意味を込めて、ファーストバイトウェディングケーキをお母様に食べさせるというイベントでございます」と司会のアナウンスを再現し「あ、私いいです」と山内母の反応も再現。山内は「“あんた行ってあんた行って”って。お父さん出て来た」。

さらに「最後退場のとこで、ドアの前で親に感謝の気持ちを込めてドデガ花束渡して、家族みんなで一礼して退場するっていう」と山内が続けると、濱家はくすくす笑い。「退場してドア締まった瞬間にオカンがホテルの人に“あっ、これ捨てといてください。島根に帰るんで持って帰れません”」。濱家とスタッフは大爆笑だった。