現役時代はロッテなどで活躍した元楽天監督の今江敏晃さんが、１日放送のＢＳ１０「ダグアウト！！！」（月曜・午後９時）に出演した。球界復帰に向け、トークスキルを磨いていることを明かしたが、共演者でこちらもＰＬ学園ＯＢで元楽天監督の平石洋介さん、番組ＭＣでお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右、ＰＬ学園の先輩である上重聡アナから「ほぼ芸人」と猛烈なツッコミを受けた。

今江さんは、楽天監督時代の苦労を回顧。「毎試合コメントする中で、あえて謙虚にコメントしていました。（選手に）自分たちはできると信じてもらえてないと聞こえていた部分がありました」と振り返りながら、「自分的には信じていた。もっと表現したらよかった」と反省しながら振り返った。

それらを踏まえたかは不明だが、現在はお笑いコンビ・サンドウィッチマンと同じ事務所の「グレープカンパニー」に所属する。今江さん自身は「野球界から１回離れて、トークのこととか、勉強しながら。また生かせれば」と真剣そのもので、球界復帰に意欲的な姿勢を見せるが、先輩である平石さんは「今はしゃべりすぎなぐらい、ようしゃべるのにな」とニヤリ。ノリノリでロケに行く話題を聞いた岡田も「グレープカンパニー入ってほぼ芸人。反応が芸人やがな」とまくし立てた。

本人も自覚があるようで「カメラの期待、みなさんの期待、危ない方向にいってますよ…」と頭をかくしかなかった。