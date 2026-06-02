２日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第５回公判がこの日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれたことを速報した。

３月の初公判で無罪を主張していた斉藤被告が被告人質問で「信じてもらうのは難しいですが、同意があったと思うのは信じてほしい」と語り、改めて無罪を訴えたことなどについて、スタジオ出演の野村修也弁護士は「今日の被告人質問に関しては被告人が（被害者の）Ａさんの行為について語っているんですけど、これが真実であるかどうかということは分かりませんので、逆にＡさんを傷つける可能性があるわけですね、この（斉藤被告の）発言は」と指摘。

「だから、我々としても慎重に扱わなくてはいけなくて、斉藤被告にとって、自分にとって都合のいい説明というか、自分にとって見えた（被害者の）姿となってますので、Ａさんの本当の気持ちというのが、ここで浮かび上がるということは基本的にはないんだということ前提にしておいた方がいいと思います」と指摘していた。