タレント時東ぁみ（38）が2日、都内で「ミスマガジン2027 ベスト20お披露目イベント」に登壇した。

自身は2005年にミスマガジンで「つんく賞」を受賞した。「あれから21年と言われ、重みを感じております」としみじみと話し、「つんく賞をいただいたその日から人生が変わりました」と振り返った。

「当時の同期、先輩とは今でも仲が良くて、ご飯に行く約束もしています。ミスマガジンはライバルと思われるけど、戦友でもあり親友でもあります」と20人の候補者へ同コンテストに通ずる思いを伝えた。

候補者がそれぞれ特技や好きなことをアピールしている様子を見守り、「皆さん自分を持っていて、自分の良いところを出すのが上手」とたたえた。

さまざまな特技を前に「身体の柔らかさは生かせます。グラビアは無茶な姿勢たくさんあるので」と先人としてアドバイスも送り、もし自身が特技を披露するとしたら何をするか聞かれると「21年欠かさずラジオのレギュラーを持っている身ですので、インタビューなどこの子たち（候補者）を掘り下げるトークがしたい」と想像を膨らませた。

同コンテストは「日本一おせっかいなミスコンテスト」として、27年に45周年を迎え、芸能界を志す女の子の人生の分岐点となるようサポートをするもの。

フジテレビ系7月期新ドラマ「GTO」（7月20日開始、月曜午後10時）に生徒役で出演が決定している新井乃愛さん（17）もベスト20に選出されており、裸足で特技の剣術を真剣な表情で披露しインパクトを残した。