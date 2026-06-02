【紀ノ国屋】マンゴーを使ったスイーツ･ベーカリー･ドリンクなどが新登場

紀ノ国屋は、初夏から夏にかけて旬を迎えるマンゴーを使用したスイーツやベーカリー、ドリンクなど、バリエーション豊かな商品を販売する。

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◆「紀ノ国屋 トロピカルマンゴーパイ」税込378円

2026年6月発売の新商品。マンゴー果肉入りのマンゴーフィリングと、ドライマンゴーダイスを包み込み、香ばしく焼き上げた。ひと口ごとに広がるマンゴーの甘みと、果肉感のあるジューシーな味わいが特徴。

◆「紀ノ国屋のなめらかマンゴープリン」税込410円

マンゴーの濃厚な味わいを生かし、なめらかで口どけよく仕上げた。やさしい甘みとコクのある味わいが広がる、暑い季節にぴったりのデザート。

◆「紀ノ国屋 贅沢なマンゴーとレアチーズのクッキーシュークリーム」税込334円

サクッとしたクッキーシューに、濃厚なマンゴーカスタードクリームと爽やかなレアチーズホイップをたっぷりと詰めた。

◆「紀ノ国屋 マンゴー」税込398円

インド産マンゴーに砂糖を加え、飲みやすく仕上げたドリンク。マンゴーならではの濃厚な甘みと芳醇な香りが楽しめる。冷やすとより爽やかな味わいになる。

◆「紀ノ国屋 琉球トロピカルマンゴー」税込194円

沖縄県産アーウィンマンゴー3%と、インド産アルフォンソマンゴー2%を使用した。異なる品種を組み合わせることで、香りと甘みのバランスよく仕上げた。南国らしいトロピカルな味わいが楽しめる、初夏から夏にかけておすすめのドリンク。