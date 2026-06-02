【ユーネクテス Gala Night Ver.】 2027年6月 発売予定 価格：21,780円

アルターは、「あみあみ」にてフィギュア「ユーネクテス Gala Night Ver.」を6月1日より予約受付を開始した。発売は2027年6月を予定し、価格は21,780円。

本商品はゲーム『アークナイツ』より、2周年の記念イラストを元とした立体化の第三弾として“ユーネクテス”が登場。

ダークカラーを基調とした衣装は、シャドーによる深みのある色調に金色の模様がアクセントとなった上品な仕上がりとなっている。尻尾も、造形や彩色による巧みな質感表現で見ごたえたっぷりとなっている。

髪は丁寧な毛束の造形で重力に従って流れるようなラインが表現され、流し見る視線やしなやかなラインの立ち姿とあいまってしっとりと優美な雰囲気が漂う。

ユーネクテス Gala Night Ver.

2027年6月 発売予定

価格：21,780円

スケール：1/7

サイズ：全高約240mm（本体のみ）

全高約250mm（台座含む）

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。

※あみあみ限定になります。