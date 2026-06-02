テレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」が１日に放送された。

この日のゲストはタレント・大沢あかね、シソンヌ・長谷川忍。三児の母でもある大沢は、母として子育てをしながら美容家、タレント業、プロデューサー業と多岐にわたって活躍するＭＥＧＵＭＩへのリスペクトを熱弁した。

「それこそ、本当にＭＥＧＵＭＩさん大好きで。『ジャンルを問わず、今やってもいいんだよ』っていうのを示してくださってるじゃないですか？美容もそうだし、女優さんもそうだし、クリエイターみたいなお仕事もされて。それはスゴい憧れてる」と話した。

ＭＥＧＵＭＩは「急に、ある日、（大沢から）ＬＩＮＥが来て。『ちょっと姉さん、話聞きたいです』って。何事かと思うじゃないですか？『ちょっと病んでんのかな？』みたいな感じで思って。ちょっと心配して」と回想。「（会いに）行ったら『私、売れたいんです！』って」と爆笑した。

長谷川は「それ、令和の話ですか？すごいですね…」と苦笑。「結局、生き残ってるっていうのは、そういうことなんですね…」と大沢のアグレッシブさに感心。大沢は「そうじゃないとじゃないですか？もう、生ぬるい感じでやってるのはダメなんですよ。私。だから休むのが怖い」と話していた。

大沢は、元プロ野球選手で日本ハム監督などを歴任した大沢啓二さんを祖父に持つ。９４年に子役モデルとしてデビュー。２００９年に劇団ひとりと結婚し、三児の母。