2日午後3時40分現在、広渡川水系広渡川に「レベル４氾濫危険警報」 が発表されています。

広渡川水系広渡川は、氾濫に厳重な警戒が必要です。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇宮崎県

日南市

「レベル４」は危険な場所からの避難が必要な状況で、気象庁は「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としています。自治体からの避難情報を確認してください。また、いま自分のいる場所が浸水想定区域など危険度の高い場所かどうかを確認し、状況に応じて身を守る行動を心がけてください。

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル４相当】谷之城橋基準観測所（日南市）受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。広渡川の谷之城橋基準観測所（日南市）では、「氾濫危険水位」に到達しました。広渡川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、日南市では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

【警戒レベル４相当】東郷橋基準観測所（日南市）受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。広渡川の東郷橋基準観測所（日南市）では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。広渡川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、日南市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯谷之城橋 水位観測所（日南市）

・2日15:20（ 現在 ）水位 5.71m レベル4

・2日15:30（１０分後）水位 5.82m レベル4

・2日15:40（２０分後）水位 5.80m レベル4

・2日15:50（３０分後）水位 5.76m レベル4

・2日16:00（４０分後）水位 5.76m レベル4

・2日16:10（５０分後）水位 5.74m レベル4

・2日16:20（６０分後）水位 5.70m レベル4

・2日16:30（７０分後）水位 5.66m レベル4

・2日16:40（８０分後）水位 5.61m レベル4

・2日16:50（９０分後）水位 5.54m レベル3

・2日17:00（１００分後）水位 5.46m レベル3

・2日17:10（１１０分後）水位 5.38m レベル3

・2日17:20（１２０分後）水位 5.31m レベル3

・2日17:30（１３０分後）水位 5.24m レベル2

・2日17:40（１４０分後）水位 5.17m レベル2

・2日17:50（１５０分後）水位 5.10m レベル2

・2日18:00（１６０分後）水位 5.04m -

・2日18:10（１７０分後）水位 4.99m -

・2日18:20（１８０分後）水位 4.94m -

・2日19:20（２４０分後）欠測

・2日20:20（３００分後）欠測

・2日21:20（３６０分後）欠測

◯東郷橋 水位観測所（日南市）

・2日15:20（ 現在 ）水位 4.37m レベル4

・2日15:30（１０分後）水位 4.28m レベル4

・2日15:40（２０分後）水位 4.23m レベル4

・2日15:50（３０分後）水位 4.23m レベル4

・2日16:00（４０分後）水位 4.27m レベル4

・2日16:10（５０分後）水位 4.30m レベル4

・2日16:20（６０分後）水位 4.35m レベル4

・2日16:30（７０分後）水位 4.43m レベル4

・2日16:40（８０分後）水位 4.53m レベル4

・2日16:50（９０分後）水位 4.73m レベル4

・2日17:00（１００分後）水位 4.68m レベル4

・2日17:10（１１０分後）水位 4.63m レベル4

・2日17:20（１２０分後）水位 4.61m レベル4

・2日17:30（１３０分後）水位 4.57m レベル4

・2日17:40（１４０分後）水位 4.51m レベル4

・2日17:50（１５０分後）水位 4.46m レベル4

・2日18:00（１６０分後）水位 4.40m レベル4

・2日18:10（１７０分後）水位 4.32m レベル4

・2日18:20（１８０分後）水位 4.23m レベル4

・2日19:20（２４０分後）欠測

・2日20:20（３００分後）欠測

・2日21:20（３６０分後）欠測

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯東郷橋上流域

・2日9時20分から2日15時20分までの流域平均雨量 182ミリ

・2日15時20分から2日18時20分までの流域平均雨量の見込み 20ミリ

◯谷之城橋上流域

・2日9時20分から2日15時20分までの流域平均雨量 186ミリ

・2日15時20分から2日18時20分までの流域平均雨量の見込み 25ミリ