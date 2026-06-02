明日はおやすみ。お気に入りのおつまみとお酒を楽しみながら、家族でゆっくり過ごしていた夜。そこへ突然、愛犬が見せた予想外の行動が、Xで多くの人を楽しませています。



【動画】「ねえねえ、かまって〜」→ぬいぐるみをポイ！その決定的瞬間

動画に映っているのは、リビングのテーブルを囲んでくつろぐ飼い主さんとお母さん。その背後にあるソファには、チワワの「こつぶ」ちゃん（6歳・女の子）の姿が。ふだんは「つぶしゃん」という愛称で呼ばれています。



クッションを踏みつけるような仕草を見せますが、飼い主さんたちはテレビやお酒に夢中。つぶしゃんはぴたりと静止して、自分に気づいてくれない飼い主さんたちをじっと見つめます。



すると、ハッと気づいたように背後にまわってモゾモゾ。ぬいぐるみをくわえてクッションの上に戻ると、勢いよくポイッ！



宇宙人のぬいぐるみは、2人の間を通ってテーブルの中央あたりまで飛んでいきました。これには飼い主さんとお母さんもびっくり！ ぬいぐるみを手にした飼い主さんは、つぶしゃんに話しかけながらぬいぐるみをソファへ。



すると、つぶしゃんは飼い主さんの膝上にやって来て、腕のあいだからひょっこり顔をのぞかせ、団欒に加わりました。



この一部始終が公開されると、「ゴール！！ 決まったね（笑）」「すごい勢いで飛んでるｗ」「大成功！ 笑って疲れが宇宙の彼方にとんでいった」など、笑いを誘っています。



初めての「ぬいぐるみアピール」

飼い主のナミスケさん（@kotubusuke617）によると、このとき背後で「何かアピールしてるな」とはうっすら気づいていたとのこと。



「かまってほしいときは、クッションやソファの上で地団駄を踏むような仕草をするんです。ただ、今回のようにぬいぐるみを投げたのは初めてでした」



予想外の強硬手段に出たつぶしゃんに、飼い主さんは驚きを隠せません。



「まさかぬいぐるみが飛んでくるとは……。『つぶしゃん荒ぶってるな。そんなにかまってほしかったのか』と思いました」



実は、つぶしゃんも内心ドキドキ…

「私のことを見てほしい」。そんなつぶしゃんの気持ちもよくわかります。ただ、食事中にぬいぐるみを投げたことについて、「飛ばしちゃダメよ！」とつぶしゃんに注意をしたといいます。



「つぶしゃん自身も『ヤバっ！ 怒られる』と思った様子でしたね。このあとは、私のそばにぴったりとくっついておこぼれをもらおうとしていました」



動画からも伝わるように、つぶしゃんは甘えん坊。飼い主さんが休日に家にいるとぴったりとくっついて、どこへ移動するにもついてくるそうです。そうかと思えば、ガラッと変わる一面も。



「満足すると、いつのまにか私はリビングでひとりぼっちに。つぶしゃんは私の部屋に行って、広々としたベッドでのんびり寝ているんです。職場からペットカメラで様子を見ると、ひとり時間を満喫しているのがわかります（笑）」



いっぱい甘えたあとは、ひとりでまったり。そんな自由気ままなところは、飼い主さんとの信頼関係があってこそ。これからも、のびのびと穏やかな日々を過ごすことでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）