世帯年収450万・35歳女性の収支内訳。貯蓄ができず心配だけど…今は「子どもとの時間」を大事にしたい
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「電気もガスも食料品も日用品も全てがどんどん値上がりしていて、子どもの将来のための貯蓄が全然できていないのが心配です。私は専業主婦なので、働きに出ればもう少しは生活にゆとりが出るとは思いますが、まだ小さい子どもとの今しかない時間を大事にしたいので、在宅でできることを全力でしようと思っています」
物価高が家計に大きな影響を与えていることがうかがえます。
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：450万円
・貯蓄額：0円
・家賃（住宅ローン）：5万5000円
・間取り：2DK（平屋）
・食費：4万円
・交際費：2万円
・電気代：夏は1万5000円、冬は3万円
・ガス代：5000円
・水道代：2800円
・通信費：2万5000円
・車の維持費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：0円
生活のやりくりのポイントは「服は着回して、買う時はよく考えてから買う。食品も安い時にまとめて買い、下味を付けて冷凍しておいて料理の時間を短縮。そして時短になった分効率よく動く」と教えてくれました。
今後については、「子どもが学校に行っている時間が長くなったり、友達と遊ぶことが増えたりして、一緒に過ごす時間が減ってきたらその時間を使って働き、貯蓄をしたいです」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
「心配です」今回は、大分県に住む35歳女性の生活実態です。
「電気もガスも食料品も日用品も全てがどんどん値上がりしていて、子どもの将来のための貯蓄が全然できていないのが心配です。私は専業主婦なので、働きに出ればもう少しは生活にゆとりが出るとは思いますが、まだ小さい子どもとの今しかない時間を大事にしたいので、在宅でできることを全力でしようと思っています」
物価高が家計に大きな影響を与えていることがうかがえます。
「服は着回して、買う時はよく考えてから買う」【大分県在住35歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：450万円
・貯蓄額：0円
・家賃（住宅ローン）：5万5000円
・間取り：2DK（平屋）
・食費：4万円
・交際費：2万円
・電気代：夏は1万5000円、冬は3万円
・ガス代：5000円
・水道代：2800円
・通信費：2万5000円
・車の維持費：1万5000円
・毎月貯蓄に回している額：0円
生活のやりくりのポイントは「服は着回して、買う時はよく考えてから買う。食品も安い時にまとめて買い、下味を付けて冷凍しておいて料理の時間を短縮。そして時短になった分効率よく動く」と教えてくれました。
今後については、「子どもが学校に行っている時間が長くなったり、友達と遊ぶことが増えたりして、一緒に過ごす時間が減ってきたらその時間を使って働き、貯蓄をしたいです」と回答しました。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)