世帯年収450万・35歳女性の収支内訳。貯蓄ができず心配だけど…今は「子どもとの時間」を大事にしたい

世帯年収450万・35歳女性の収支内訳。貯蓄ができず心配だけど…今は「子どもとの時間」を大事にしたい