キャベツ×さつまあげで節約・時短『ちぎりキャベツのウスター炒め』ご飯が進むおかず

コスパ最強な「さつま揚げ」。じつは、炒めておかずにアレンジしても最高なんです！フライパンに具材を入れてパパっと炒めるだけだから、忙しい日でも短時間で完成しますよ。



さつまあげ×ウスターソースのダブルのうまみは、あとを引くおいしさ！この香ばしさに白いご飯ももりもり進みます♪

『さつま揚げとちぎりキャベツのソース炒め』のレシピ

材料（2人分）

さつま揚げ……4枚（約200g）

キャベツの葉……6枚（約300g）

玉ねぎ……1/4個（約50g）





作り方

〈A〉ウスターソース……大さじ1しょうゆ……小さじ1サラダ油……大さじ1/2酒……大さじ1

（1）キャベツは大きめの一口大にちぎり、しんは食べやすい大きさのそぎ切りにする。玉ねぎは幅5mmのくし形に切り、ほぐす。さつま揚げはペーパータオルにはさんで表面の油を取り、一口大のそぎ切りにする。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、玉ねぎとさつま揚げを入れて1分ほど炒める。玉ねぎが透き通ってきたらキャベツを加え、強めの中火で1分炒める。酒を回し入れてさらに30秒ほど炒め、キャベツがややしんなりとしたら、〈A〉を加えて30秒ほど炒め合わせる。

おいしく作るコツ

キャベツは手でちぎることで断面に凹凸ができ、味がからみやすくなります。堅いしんは、火が通りやすいようにそぎ切りにするのもポイント。

肉を使わないのにがっつりでおいしいから、ご飯にのせてどんぶりにしても最高です！

重信 初江シゲノブ ハツエ 料理家 料理研究家のアシスタントを経て独立。昔から受け継がれてきた味を大切にしつつ、現代的なセンスで提案する作りやすいレシピが人気。韓国はじめ、世界各地を旅して覚えた味の再現にも定評がある。『食べたい作りたい現地味 もっと！おうち韓食』(主婦の友社）、『罪悪感ゼロつまみ』（主婦と生活社）ほか著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）