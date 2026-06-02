松浦亜弥、久しぶりのCM出演＆歌唱に「少し緊張」透き通った歌声披露
【モデルプレス＝2026/06/02】歌手の松浦亜弥が出演するのど飴「キシリクリスタル」の新WEB CM「松浦亜弥 CM収録 夏」篇が6月2日より配信。併せて、メイキング動画も公開された。
【写真】松浦亜弥、久しぶりのCM出演で透き通った歌声披露
新WEB CM「松浦亜弥 CM収録 夏」篇（15秒）の舞台は、静かで落ち着いた空気が流れるレコーディングスタジオ。松浦がひと粒口にして「よしっ」と小さく気合いの掛け声をかけるシーンから始まる。イントロが流れると、本WEB CMオリジナルの楽曲を優しく爽やかに歌い出す。
その透き通った歌声は、忙しい日常の中でも気軽に気分を切り替え、心地よい風を吹き込んでくれる商品の魅力を鮮やかに描き出す。さらに、ラストカットでお馴染みのフレーズ「キシリクリスタル〜♪」をハイクオリティな歌唱で印象的に表現。さらに、夏ならではの“凍らせてもおいしい”という新しいのど飴の楽しみ方を、松浦の瑞々しい笑顔とともに提案している。
久しぶりのCM撮影現場となった今回だが、松浦がスタジオに姿を現すと、その太陽のような笑顔によって現場の空気は一瞬で明るく和やかなものへと変わった。プロフェッショナルとしての凛とした佇まいと、周囲を包み込む自然体の笑顔が共存する、彼女ならではの特別なオーラが溢れる収録となった。
レコーディングや映像収録では、複数のバージョンを試しながらもスムーズに進行。同時に公開されたメイキング動画には、動きや声の細かなニュアンスについて自ら試行錯誤を重ね、モニターを真剣にチェックしながら細部まで丁寧に表現を作り込んでいくアーティスト・松浦のストイックな姿が収められている。食べるシーンでは、よりおいしく、その魅力が伝わるように手の位置や角度にまで徹底してこだわるなど、松浦の美意識と作品への情熱が随所に光る現場となった。（modelpress編集部）
キシリクリスタル25周年、おめでとうございます。なんと、松浦亜弥と同期ということで、とても、縁を感じております。私自身、キシリクリスタルは本当に美味しく、よくいただいていたこともあり、今回この節目のタイミングでお声がけいただけたことを、とても嬉しく思っています！ふと気分を切り替えたい時に、このすっきりとした甘さが好きで、長く寄り添ってくれている存在です。久しぶりのCM出演、そして歌唱と、少し緊張もありましたが、キシリクリスタルが持つ心地よさや魅力が、みなさまに自然と届いていたら嬉しく思います。
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【写真】松浦亜弥、久しぶりのCM出演で透き通った歌声披露
◆松浦亜弥、透き通った歌声披露
新WEB CM「松浦亜弥 CM収録 夏」篇（15秒）の舞台は、静かで落ち着いた空気が流れるレコーディングスタジオ。松浦がひと粒口にして「よしっ」と小さく気合いの掛け声をかけるシーンから始まる。イントロが流れると、本WEB CMオリジナルの楽曲を優しく爽やかに歌い出す。
◆松浦亜弥、久しぶりのCM撮影
久しぶりのCM撮影現場となった今回だが、松浦がスタジオに姿を現すと、その太陽のような笑顔によって現場の空気は一瞬で明るく和やかなものへと変わった。プロフェッショナルとしての凛とした佇まいと、周囲を包み込む自然体の笑顔が共存する、彼女ならではの特別なオーラが溢れる収録となった。
レコーディングや映像収録では、複数のバージョンを試しながらもスムーズに進行。同時に公開されたメイキング動画には、動きや声の細かなニュアンスについて自ら試行錯誤を重ね、モニターを真剣にチェックしながら細部まで丁寧に表現を作り込んでいくアーティスト・松浦のストイックな姿が収められている。食べるシーンでは、よりおいしく、その魅力が伝わるように手の位置や角度にまで徹底してこだわるなど、松浦の美意識と作品への情熱が随所に光る現場となった。（modelpress編集部）
◆松浦亜弥コメント
キシリクリスタル25周年、おめでとうございます。なんと、松浦亜弥と同期ということで、とても、縁を感じております。私自身、キシリクリスタルは本当に美味しく、よくいただいていたこともあり、今回この節目のタイミングでお声がけいただけたことを、とても嬉しく思っています！ふと気分を切り替えたい時に、このすっきりとした甘さが好きで、長く寄り添ってくれている存在です。久しぶりのCM出演、そして歌唱と、少し緊張もありましたが、キシリクリスタルが持つ心地よさや魅力が、みなさまに自然と届いていたら嬉しく思います。
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