2児の母・木下優樹菜、娘たちとのお出かけショット公開「美人親子」「みんな手足長い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】元タレントの木下優樹菜が5月31日、自身のInstagramを更新。娘たちとの写真を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「みんな手足長い」娘たちとのお出かけショット
木下は、娘たちとのお出かけショットを複数枚投稿。屋外で撮影された写真には、サングラス姿の木下を中央に、額に手をかざした娘2人が並ぶ仲睦まじい姿が収められている。他にも、サングラスを身につけポーズをとる娘に寄りかかる微笑ましいショットや、恋人と思われる男性と娘が並んで歩く後ろ姿の写真などを披露している。
また、同日をもって活動を終了した嵐について「嵐のみなさんの番組にはデビュー当初からたッくさんお世話になりました たくさん優しくあたたくいじってもらえたこと忘れません」とコメント。「そして中学生のやんちゃ時期は毎日みんなで嵐聴いてたなー！」と振り返っている。
この投稿は「楽しそうな雰囲気が伝わってくる」「美人親子」「みんな手足長い」「本当に仲良し」「素敵な親子関係」と反響を呼んでいる。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「みんな手足長い」娘たちとのお出かけショット
◆木下優樹菜、娘たちとのお出かけショット披露
木下は、娘たちとのお出かけショットを複数枚投稿。屋外で撮影された写真には、サングラス姿の木下を中央に、額に手をかざした娘2人が並ぶ仲睦まじい姿が収められている。他にも、サングラスを身につけポーズをとる娘に寄りかかる微笑ましいショットや、恋人と思われる男性と娘が並んで歩く後ろ姿の写真などを披露している。
◆木下優樹菜の投稿に「美人親子」と反響
この投稿は「楽しそうな雰囲気が伝わってくる」「美人親子」「みんな手足長い」「本当に仲良し」「素敵な親子関係」と反響を呼んでいる。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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