4児の父・織田信成「もうちょい変わり映えしていきたい」長男弁当公開に「彩りも工夫してるのが分かる」「冷凍食品の使い方が参考になるの声
【モデルプレス＝2026/06/02】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りした長男のお弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「冷凍食品の使い方が参考になる」変わり映えしていきたい長男弁当
織田は「＃お弁当備忘録」と添え、長男のために作ったお弁当の写真を公開。白米と唐揚げ、ブロッコリー、卵焼き、筍の煮物、ツナを使った副菜が、2段重ねのお弁当箱に整然と詰められている。「冷凍唐揚げはレベルの高い合格点をオールウェイズ出してくれる」とつづり、「でももうちょい変わり映えしいきたい」（※原文ママ）と、今後のお弁当作りの抱負を記している。
この投稿に、ファンからは「本気で美味しそう」「冷凍食品の使い方が参考になる」「どんどん上手になっててすごい」「彩りも工夫してるのが分かる」「弁当作りが続いて尊敬」といった声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「冷凍食品の使い方が参考になる」変わり映えしていきたい長男弁当
◆織田信成、冷凍唐揚げを使ったお弁当披露
織田は「＃お弁当備忘録」と添え、長男のために作ったお弁当の写真を公開。白米と唐揚げ、ブロッコリー、卵焼き、筍の煮物、ツナを使った副菜が、2段重ねのお弁当箱に整然と詰められている。「冷凍唐揚げはレベルの高い合格点をオールウェイズ出してくれる」とつづり、「でももうちょい変わり映えしいきたい」（※原文ママ）と、今後のお弁当作りの抱負を記している。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本気で美味しそう」「冷凍食品の使い方が参考になる」「どんどん上手になっててすごい」「彩りも工夫してるのが分かる」「弁当作りが続いて尊敬」といった声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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