今日1日15時10分、宮崎県を流れる広渡川に「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。これまでの大雨により氾濫の危険度が高まっています。直ちに川から離れるなど、危険な場所から避難してください。なお、新たな防災気象情報の運用開始後、「危険警報」が発表されたのは、全国で初めてです。

広渡川 レベル4氾濫危険警報発表

今日1日15時10分、宮崎県を流れる広渡川に「レベル4氾濫危険警報」が発表されました。氾濫の危険度が高まっている状態です。直ちに川から離れるなど危険な場所から全員避難してください。





なお、5月28日に新たな防災気象情報の運用が開始されて以降、「危険警報」が発表されたのは、全国で初めてです。(15時39分追記)15時30分、宮崎県の酒谷川にもレベル4氾濫危険警報が発表されました。

「レベル4氾濫危険警報」とは

危険警報とは、重大な災害が起こるおそれが大きい危険な状況である旨を警告して行う予報です。氾濫、大雨、土砂災害、高潮の危険警報があり、名称に「レベル4」をつけて発表します。

レベル4氾濫危険警報は、大河川(洪水予報河川)において、氾濫の起こるおそれが大きくなることが予想される場合に発表します。



レベル4氾濫危険警報が発表されたときには、危険な場所から全員避難してください。



なお、中小河川(洪水予報河川以外)の氾濫と低地の浸水害(内水氾濫)については、レベル4大雨危険警報で扱われます(市区町村ごとに発表)。