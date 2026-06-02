【ユーロ圏】

フランス財政収支（4月）15:45

予想 N/A 前回 -429.0億ユーロ



ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（5月）18:00

予想 0.1% 前回 1.0%（前月比)

予想 3.3% 前回 3.0%（前年比)

予想 N/A 前回 2.2%（コア・前年比)



【英国】

消費者信用残高（4月）17:30

予想 N/A 前回 19.0億ポンド



マネーサプライM4（4月）17:30

予想 N/A 前回 0.8%（前月比)

予想 N/A 前回 4.3%（前年比)



【香港】

小売売上高（4月）17:30

予想 N/A 前回 12.8%（価格・前年比)

予想 N/A 前回 9.8%（数量・前年比)



【南アフリカ】

BER企業信頼感指数（2026年 第2四半期）19:00

予想 N/A 前回 47.0



【米国】

JOLTS求人件数（4月）23:00

予想 684.8万人 前回 686.6万人



【ポーランド】

ポーランド中銀政策金利（6月）時刻未定

予想 N/A 前回 3.75%



※予定は変更されることがあります。

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