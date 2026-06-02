【ユーロ圏】
フランス財政収支（4月）15:45
予想　N/A　前回　-429.0億ユーロ

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（5月）18:00　
予想　0.1%　前回　1.0%（前月比)　
予想　3.3%　前回　3.0%（前年比)　
予想　N/A　前回　2.2%（コア・前年比)

【英国】
消費者信用残高（4月）17:30
予想　N/A　前回　19.0億ポンド

マネーサプライM4（4月）17:30
予想　N/A　前回　0.8%（前月比)
予想　N/A　前回　4.3%（前年比)

【香港】
小売売上高（4月）17:30
予想　N/A　前回　12.8%（価格・前年比)
予想　N/A　前回　9.8%（数量・前年比)

【南アフリカ】
BER企業信頼感指数（2026年 第2四半期）19:00
予想　N/A　前回　47.0

【米国】
JOLTS求人件数（4月）23:00
予想　684.8万人　前回　686.6万人

【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（6月）時刻未定
予想　N/A　前回　3.75%

※予定は変更されることがあります。