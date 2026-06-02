これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス財政収支（4月）15:45
予想 N/A 前回 -429.0億ユーロ
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（5月）18:00
予想 0.1% 前回 1.0%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（前年比)
予想 N/A 前回 2.2%（コア・前年比)
【英国】
消費者信用残高（4月）17:30
予想 N/A 前回 19.0億ポンド
マネーサプライM4（4月）17:30
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 4.3%（前年比)
【香港】
小売売上高（4月）17:30
予想 N/A 前回 12.8%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 9.8%（数量・前年比)
【南アフリカ】
BER企業信頼感指数（2026年 第2四半期）19:00
予想 N/A 前回 47.0
【米国】
JOLTS求人件数（4月）23:00
予想 684.8万人 前回 686.6万人
【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（6月）時刻未定
予想 N/A 前回 3.75%
※予定は変更されることがあります。
フランス財政収支（4月）15:45
予想 N/A 前回 -429.0億ユーロ
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（5月）18:00
予想 0.1% 前回 1.0%（前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（前年比)
予想 N/A 前回 2.2%（コア・前年比)
【英国】
消費者信用残高（4月）17:30
予想 N/A 前回 19.0億ポンド
マネーサプライM4（4月）17:30
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 4.3%（前年比)
【香港】
小売売上高（4月）17:30
予想 N/A 前回 12.8%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 9.8%（数量・前年比)
【南アフリカ】
BER企業信頼感指数（2026年 第2四半期）19:00
予想 N/A 前回 47.0
【米国】
JOLTS求人件数（4月）23:00
予想 684.8万人 前回 686.6万人
【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（6月）時刻未定
予想 N/A 前回 3.75%
※予定は変更されることがあります。