18:00 レーン・フィンランド中銀総裁、講演

21:30 ハマック・クリーブランド連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）

22:35 ブイチッチECB副総裁、会議出席

23:00 ベイリー英中銀総裁、貴族院経済委員会出席



3日

0:00 スレイペン・オランダ中銀総裁、会議出席

グリーン英中銀委員、会議「エネルギーショックとインフレリスク」出席



米自動車販売（5月）

仏中銀総裁にエマニュエル・ムーラン氏が就任

クーパー英外相、中国の王外相と会談（中国）

イエレン元米財務長官、ブルッキングス研究所主催会議出席

米予備選（カリフォルニア、アイオワ、モンタナ、ニュージャージー、ニューメキシコ、サウスダコタ）

イスラエル・レバノン協議再開予定（ワシントン）

S＆P主催「日本ETF会議」（東京、3日まで）

台北国際コンピューター見本市（COMPUTEX）（台湾、5日まで）



※予定は変更されることがあります。

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