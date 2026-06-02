テクニカルポイント ポンドドル、５月半ば以降は中立レンジでの推移 テクニカルポイント ポンドドル、５月半ば以降は中立レンジでの推移

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テクニカルポイント ポンドドル、５月半ば以降は中立レンジでの推移



1.3630 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3584 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3481 一目均衡表・基準線

1.3478 21日移動平均

1.3477 100日移動平均

1.3465 現値

1.3451 一目均衡表・雲（上限）

1.3450 10日移動平均

1.3439 一目均衡表・転換線

1.3423 200日移動平均

1.3411 一目均衡表・雲（下限）

1.3327 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3315 エンベロープ1%下限（10日間）



ポンドドルは５月半ば以降は、中立的なレンジ取引が続いている。RSI（14日）は50.0とまさしく売買のバランスが均衡した状態。現在の1.34台後半は、一目均衡表の雲下限1.3411から一目均衡表の基準線1.3481に至るまでの、一連のテクニカルポイントの束の中に位置している。1.3477の100日線、1.3451の一目均衡表の雲上限が現状で最も近いポイントとなっている。1.34台での取引からの抜け出し待ちの状況となっている。

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