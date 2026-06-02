『DOWNTOWN＋』松本人志が「これまでで自分が一番面白いと思う作品」配信追加
ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式Xが、2日に更新。松本人志が「LIVE+」で「これまでで自分が一番面白いと思う作品」として挙げた作品の配信追加が発表された。
【写真】2人とも若い！『DOWNTOWN＋』ガキ使トーク全集配信決定
Xでは「松本が好きなコントキャラ ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！より絶対に見てはいけない松本のパンチラ（秘）ゴルフ特訓配信追加。普通のゴルフレッスン企画のはずが、なんと松本の衣装だけ女性物しか用意されていなかった！しかし松本は他の4人がスカートから覗くパンツを見ないのであれば企画を続けてもいいと提案する。いざレッスンが始まるも、ついパンツを見てしまう4人に対して松本が大激怒！見てほしくない思いをこんこんと説くも、どうしても目に入ってしまうパンチラ。果たして企画は続行できるのか！？」と紹介。
続けて「「LIVE+」で松本人志が「これまでで自分が一番面白いと思う作品」として挙げた本作。ぜひご視聴ください」と呼びかけている。
【写真】2人とも若い！『DOWNTOWN＋』ガキ使トーク全集配信決定
Xでは「松本が好きなコントキャラ ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！より絶対に見てはいけない松本のパンチラ（秘）ゴルフ特訓配信追加。普通のゴルフレッスン企画のはずが、なんと松本の衣装だけ女性物しか用意されていなかった！しかし松本は他の4人がスカートから覗くパンツを見ないのであれば企画を続けてもいいと提案する。いざレッスンが始まるも、ついパンツを見てしまう4人に対して松本が大激怒！見てほしくない思いをこんこんと説くも、どうしても目に入ってしまうパンチラ。果たして企画は続行できるのか！？」と紹介。
続けて「「LIVE+」で松本人志が「これまでで自分が一番面白いと思う作品」として挙げた本作。ぜひご視聴ください」と呼びかけている。