テクノバンド「電気グルーヴ」のメンバーで、俳優のピエール瀧（57）が1日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。お笑い賞レースの優勝で自身が「誇り高い気持ちになった」芸人を明かした。

この日は同じ静岡出身だというお笑いタレントのハリウッドザコシショウとともに出演。ザコシとは同郷ということで、静岡ローカルの番組などでブレーク前から交流があったという。

ザコシは共演時は「めちゃくちゃ緊張」していたと振り返りつつ「だってR-1取ってないっすもん」と吐露。ピエールも「ザコシはやっぱR-1取ってからが売れた感じ？あそこターニングポイントだ、やっぱし」と話した。

ザコシは「そうですよ。R-1取って1、2年はまだそこまで、ガッと来てないんですよ。R-1の日は、めちゃめちゃたくさん褒めていただいたんですけど」ともらすと、「大爆笑したもん、お前のネタ」とピエール。「この間も言いましたけど、R-1でザコシがチャンピオンになったあの時ほど誇り高かったことがないですよ。いや本当に。誇り高い気持ちになりましたよ」と振り返った。

ピエールは「あの時の1本目見て、家族全員大爆笑して」と回顧。「そのさく裂するようなネタじゃない、お前のその誇張モノマネシリーズって。もちろん番組とかでもね、何度かそのR-1の前にも見てますけど、ちょっと照れが入らながらやってるような、と言うと変ですけど。もちろん全力でやってんのかもしれないですけど、こっちとしてはそれが100％でやってんのかどうなのか、みたいな感じで見てたのが、あの時は120％で1本目からいってる感じがあって。だからなんか合致した、惑星直列みたいな。なんか重力に引っ張られたんだろうね」と称賛した。

ザコシも「終わってから、連絡いただいて」と感謝。その2日後ぐらいに、ライブにも呼んでもらったと懐かしんだ。