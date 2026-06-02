2日午後3時30分、広渡川水系酒谷川に「レベル４氾濫危険警報」 が発表されました。

広渡川水系酒谷川は、氾濫に厳重な警戒が必要です。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇宮崎県

日南市

「レベル４」は危険な場所からの避難が必要な状況で、気象庁は「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としています。自治体からの避難情報を確認してください。また、いま自分のいる場所が浸水想定区域など危険度の高い場所かどうかを確認し、状況に応じて身を守る行動を心がけてください。

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル３相当】本町橋基準観測所（日南市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。酒谷川の本町橋基準観測所（日南市）では、当分の間、「避難判断水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

【警戒レベル４相当】東光寺橋基準観測所（日南市）受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。酒谷川の東光寺橋基準観測所（日南市）では、「氾濫危険水位」に到達しました。酒谷川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、日南市では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。